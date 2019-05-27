30 мая 2019 года при поддержке "Нового Радио Барнаул" в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino пройдет финальный этап "Мисс Granmulino, Май 2019". Программа вечера будет наполнена настроением "Летний Микс".
Гостей мероприятия ждут:
– поразительные дефиле от участниц;
– выступление от студии современного танца "Энерджи";
– рэп-исполнение от Максима Лазурчука;
– розыгрыши и конкурсы;
– творческие выступления от финалисток конкурса "Мисс Гранмулино";
– волшебная игра на скрипке от Виктории Разживиной и многое другое.
Но чтобы прийти к финальному мероприятию, участниц конкурса красоты ждет насыщенная неделя:⠀
24 мая – знакомство в кофейне Granmulino, начало – 18:00;
26 мая – фотосессия в гостиничном комплексе "Улитка", 16:00;
27 мая – репетиция "Мисс" в Vienne Lion с 18:00;
28 мая – кулинарный мастер-класс с шеф-поваром в кофейне Granmulino, 18:00;
29 мая – генеральная репетиция "Мисс" в кофейне Granmulino, 18:00.
Финальный аккорд майского этапа конкурса стартует в 19:00 30 мая 2019 года.
Приходите болеть за любимую конкурсантку и наслаждаться приятным вечером, полным красоты и творчества.
Вход свободный. Бронирование столов обязательно по телефону: 8 (3852) 36-36-00.
Информационные партнеры конкурса: "Новое Радио Барнаул", сообщество Barnaul 22, ИД "Алтапресс", информационное агентство "Амител".
Проголосовать за любимых участниц можно уже сейчас по ссылкам: https://vk.com/wall-80911376_2444 и https://vk.com/wall-80911376_2443.
Комментарии
А симпатичные будут? Или со своими приходить?
приводи своих, я смотрю у тебя не одна. А то и правда смотришь будут не красавицы но и не Ержан
09:47, судя по прошлым конкурсам, лучше вообще не ходить туда.
там без вас все схвачено - за все проплаченно
Что за конкурс такой, якобы легендарный, "Мисс Гранмулино"? Ни одной легенды о нем не слышал... И почему, например, не Мисс Вобла, или Мисс Заправка? Фотосессия в "Улитке" - это на кроватях что ли? Зачем? Участниц готовят к работе в гостиницах?