Альфа-Банк продолжает активно наращивать розничный кредитный портфель. По данным РСБУ, за год банк увеличил кредитный портфель на 70% за вычетом резервов, заняв по итогам марта третье место в общем списке кредитных организаций по данному показателю. Кредитный портфель Альфа-Банка на 1 апреля 2019 года составил 441 миллиард рублей. Более 40% клиентов банка имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит в банке.
Совокупный объем выданных банком потребительских кредитов достиг почти 270 млрд рублей, увеличившись за первый квартал на 68%. Ипотечный кредитный портфель достиг отметки 45 млрд рублей. Количество кредитных карт, находящихся в обращении, на 1 апреля 2019 года превысило 5 млн штук, среди которых наибольшей популярностью пользуется карта "100 дней без %".
"Объем кредитов физическим лицам растет высокими темпами. Мы из месяца в месяц демонстрируем превосходные результаты и дальше планируем наращивать объемы кредитных продаж. В 2019 году банк планирует значительно увеличить кредитный портфель и занять около 4% доли рынка", – прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.
АО "Альфа-Банк"
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