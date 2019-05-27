Строительная компания ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает воспользоваться уникальным шансом и приобрести одну из последних 10 квартир в ЖК "Матрешки", 3-я очередь строительства – ул. Балтийская, 97. Заселение дома – до 30 июня 2019 года!
Скидка на последние квартиры "под ключ" – 1500 руб. с квадратного метра.
На данный момент в продаже остались последние 10 квартир из 240. Большая часть была реализована еще на начальных этапах строительства. На каждом этаже, на площадке, всего пять квартир! Везде выполнен ремонт "под ключ". Как говорится: поставь мебель и живи!
Все подготовлено к жизни:
- матовые натяжные потолки;
- линолеум с рисунком "под ламинат";
- кафель от потолка до пола (ванная, санузел);
- сантехника (ванна, раковина, унитаз, смесители);
- остекление лоджий и балконов;
- виниловые обои под покраску;
- входные и межкомнатные двери;
- счетчики на воду и отопление;
- розетки, выключатели, домофон.
Дом кирпично-каркасный – а значит, долговечный и надежный. Прилегающая территория благоустроена, имеются подземные и наземные парковки, уже установлена большая детская площадка, которая, пожалуй, по праву является лучшей во всем квартале 2009. Именно сдача 3-й очереди строительства ЖК "Матрешки", дом по ул. Балтийской, 97, завершает полноценный большой комплекс игрового пространства для самых маленьких жителей. Вокруг развитая инфраструктура: рядом работают магазины, детские садики и школы – в шаговой доступности удобная развязка общественного транспорта с близко расположенными от жилищного комплекса остановками.
Спешите купить по акции последние квартиры в доме по ул. Балтийской, 97! Подробную информацию о планировках и ценах на квартиры можно получить у специалистов отдела продаж "VS-Недвижимость" – официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" по телефону: 8 (3852) 22-39-19.
В жилом комплексе "Матрешки" доступны ипотечные программы от всех ведущих банков. В частности, доступна субсидированная ипотечная ставка от застройщика ("ВТБ" ПАО). Ставка исчисляется исходя из базовой ставки ВТБ (ПАО) – 10,6%, дисконта банка застройщику – 0,4% и дисконта застройщика – 4%. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Сумма кредита – от 600 тыс. руб. до 60 млн руб. Срок кредитования — от 1 до 30 лет.
Справка. OOO ИСК "ВИРА-Строй" является партнером всех ведущих банков, работает с ипотекой, материнским капиталом, предоставляет рассрочку. Вся подробная информация доступна по телефону +7 (3852) 22-39-19 и в офисе АН "VS-Недвижимость" – единственного официального представителя застройщика – по адресу: пр. Красноармейский, 75Б, 3 этаж или в дополнительном офисе по адресу: ул. Балтийская, 95.
+7 (3852) 22-39-19
ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ: 8-905-927-31-13
Застройщик: ООО ИСК "ВИРА-Строй". Проектные декларации размещены на сайте matreshki-barnayl.ru.