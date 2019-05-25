Закон об охоте в Алтайском крае будет изменен: теперь получить разрешение на охоту при личном визите станет проще. Поправки в закон внесут в краевом парламенте. Первое (пока не окончательное) чтение пройдет в четверг, 30 мая.
Речь идет о законе "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов". Сейчас разрешения даются в порядке очередности поступления заявлений и их регистрации. Подать заявку можно как при личном обращении в уполномоченный орган, так и при обращении по почте, электронной почте и через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Однако заявка в электронном формате всегда оказывается в приоритете. В первую очередь это касается заявлений на выдачу разрешений на добычу копытных животных, количество которых ограничено.
"По результатам сложившейся практики в день приема заявлений на получение разрешений на добычу копытных животных в первые секунды с начала приема заявлений (8 часов 00 минут) в Минприроды Алтайского края поступает большое количество заявлений через ЕПГУ в электронной форме, в разы превышающее установленные квоты. Система автоматически регистрирует поступившие заявления и распределяет разрешения в рамках установленных квот. Вместе с тем существует живая очередь из граждан, желающих получить разрешение на копытных животных, и у которых нет возможности подать заявление на государственную услугу в электронном виде", – рассказали разработчики законопроекта.
Получается, что квоту выдают тем, кто вовремя и один раз подал заявление через интернет, а тем, кто занимает очередь за несколько недель, она не достается. Возникает много жалоб и недовольства.
Эту несправедливость и намерены исправить депутаты. В законе будет прописан порядок распределения разрешений на добычу квотируемых видов охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья:
разрешения, выдаваемые в Барнауле:
- 20 % разрешений распределяются между охотниками, подавшими заявления лично в Барнауле, которые оказывали содействие в выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории края;
- 15 % – между подавшими заявления через ЕПГУ;
- 15 % – между подавшими заявления в уполномоченный орган исполнительной власти Алтайского края (в Барнауле) в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов при личном приеме или почтовым отправлением.
разрешения, выдаваемые в районах края:
- 20 % – между охотниками, принимавшими участие в мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории края;
- 30 % – между подавшими заявления при личном приеме или почтовым отправлением.
Комментарии
Перепись больных людей, убивающих ради удовольствия.
Не плохой ход, через гос улгуги можно было хоть как-то купить, теперь никак все путёвки кому надо на законных основаниях. Вот например дают 2 путавки на район на косулю одна через личный приём т.е . мимо, вторая по почте - тоже мимо. У нас без выходов не взять путевку. Возьмите пример у наших соседей из республики Алтай, поехал на охоту купил путевку за 3-4 то на косулю и все законно охотятся