Запрос справок об отсутствии судимости – наиболее востребованная госуслуга в Алтайском крае в сфере справочной информации. Об этом сообщила начальник отделения по оказанию государственных услуг отдела справочной информации Информационного центра ГУ МВД по Алтайскому краю Ирина Вашурина во время пресс-конференции.
Причем востребованность этой услуги растет в геометрической прогрессии. За четыре месяца 2019 года в органы, предоставляющие госуслуги, поступило 23 000 обращений за справкой об отсутствии судимости. Примерно столько же запросов было за весь 2015 год. Работодатели все чаще требуют от своих сотрудников такой документ.
"Справка об отсутствии судимости наиболее востребована среди работников образования. Также ее запрашивают в детские поликлиники, лагеря и магазины. Трудовой кодекс обязывает предоставить данную справку", – объяснила Ирина Вашурина.
Помимо наличия судимости, работодатели Алтайского края стали чаще требовать справки об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств. Частота обращений по данному вопросу выросла с 2018 года на 35%.
Комментарии
Такую справочку скорее надо от работодателя требовать, ведь там же жульё на жулье. Но им почему-то всё с рук сходит. Не платит месяцами зарплату, ну и ладно, пожурят слегка.
Россия )))
А где работать судимым?Обратно в тюрьму?
Ответ для - гость - 25.05.2019 в 14:28 Цитата: "А где работать судимым?Обратно в тюрьму?"
Ну, почему сразу в тюрьму?
Есть сферы деятельности, где имеющим судимость запрещено работать по закону!
Более того, на некоторую работу не возьму если близкие родственники судимые!
Нельзя работать в школе, инкассатором иди работай на завод!
судимость понятие растяжимое,бывает ДТП,а бывает изнасилование малолетки,а справка одна.