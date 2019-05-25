Страшные цифры

В Алтайском крае значительно выросло число трагичных случаев на железной дороге. Если в 2017 году в ДТП, произошедших в зоне движения поездов, травмировались 22 человека, из которых 15 погибли, то по итогам 2018 года в результате ЧП на железнодорожных путях в регионе погибли уже 23 человека. Из них двое детей. Еще 31 человек получил серьезные травмы.

Как сообщают специалисты компании "РЖД", в основном трагедии происходят по вине самих пострадавших: люди переходят пути в неустановленных местах, перед приближающимся поездом, игнорируют пешеходные мосты и переходы. Другими причинами трагедий указываются состояние алкогольного опьянения, попытки суицида, нахождение на путях в наушниках, разговоры по мобильному телефону. А также не знание элементарных правил безопасности.

Больше профилактики

Помочь исправить ситуацию призван ежегодный проект "Безопасная железная дорога", который стартовал в Алтайском крае 23 мая. В течение месяца специалисты Западно-Сибирской железной дороги, волонтеры, представители железнодорожных предприятий проведут целый ряд мероприятий, направленных на профилактику ЧП на железнодорожных путях. Специалисты посетят автохозяйства, проведут акции на переездах для школьников, будут раздавать водителям и пешеходам профилактические листовки.

Специальный автомобиль, оборудованный аудио- и видеоаппаратурой для трансляции профилактических роликов, будет курсировать по крупнейшим населенным пунктам региона.

21 мая машина работала в Барнауле, 23 мая – в Ребрихе, 28 мая поедут в Тальменку, 30 мая – в Бийск, 4 июня – в Рубцовск, а 6 июня – в Новоалтайск.

Смертельные игры

Чтобы в полной мере объяснить детям, что железная дорога – не место для игр, 23 мая для учеников Барнаульской общеобразовательной школы-интерната № 4 провели экскурсию по поезду "Восход", названного в честь летчика-героя Германа Титова.

Сотрудники РЖД показали ученикам состав, познакомили с профессией проводника. А представители полиции рассказали ребятам о правилах безопасности в вагоне и на железнодорожных вокзалах. Во время веселой викторины дети узнали, что железная дорога – не место для игр, а находиться рядом с перроном без сопровождения родителей строго запрещено.

По словам специалиста по маркетингу АО "Алтай-Пригород" Елены Бурминой, именно родители в первую очередь должны донести для детей правила, которые обеспечат их безопасность на железной дороге. Между тем, по ее словам, сегодня часто можно наблюдать, как подростки играют на путях, подвергая опасности не только свои жизни, но и жизни пассажиров поезда. Многие просто не понимают, что невозможно быстро остановить скоростной поезд.

Например, тормозной путь поездов "Восход" и "Калина красная" составляет почти километр – более 800 метров. В итоге происходят трагедии.

"К сожалению, травматизм на железной дороге среди детей не только не снижается, а наоборот растет. Этот настораживающий факт говорит о том, что дети не в полной мере понимают, что безопасность их жизни и здоровья зависит от правильного поведения в местах повышенной опасности", – отмечают в РЖД.

Мало кто об этом задумывается, но в подобных ЧП всегда две пострадавших стороны: машинисты получают серьезную психологическую травму и в последующем всю жизнь винят себя в гибели детей, многие не выдерживают и уходят из профессии.

Запомните сами и расскажите об этом детям:

– переходить железнодорожные пути можно только в местах, которые специально предусмотрены и оборудованы для пересечения полотна;

– перед тем, как переходить железнодорожные пути, пешеход должен убедиться, что дорога чиста и по ней не следует вагон, локомотив или поезд;

– если вагон, локомотив или поезд следуют по путям, необходимо остановиться, пропустить транспорт и только убедившись в "чистоте" соседних путей, продолжить движение;

– пересекать пути на переездах можно только в случае открытого шлагбаума.

Запрещается:

– ходить по железнодорожным путям;

– переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными настилами;

– переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или на красный сигнал светофора переездной сигнализации;

– на станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки;

– проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса;

– проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

– переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

– использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути;

– подниматься на электрические опоры;

– прикасаться к лежащим на земле электропроводам;

– влезать в вагоны, цистерны и на другие железнодорожные объекты;

– цепляться за движущийся железнодорожный состав.

