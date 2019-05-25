Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в монолитной высотке на улице Чкалова. В квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. Высота потолков составляет три метра.
"Панорамные окна квартиры выходят на запад, что позволит вам с 11-го этажа наслаждаться прекрасными видами города и заката", – отмечает автор объявления.
Имеется просторная гостиная с зоной отдыха, кухней-студией. Во всех комнатах встроенные гардеробные шкафы. В стоимость квартиры включено место на подземном паркинге.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Дворовая территория огорожена, имеется консьерж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Комментарии
Вот ненормальные, у них спальни меньше, чем коридор
особенно понравилась тещина спальня.
Кладовка с кроватью??? Как это развидеть!!!! Квартира стюардессы??? По привычке кухня с искусственным светом.тут на 3-4 млн ценник.
Цена неадекватно высока для такой квартиры!!!
Я бы такую квартиру даже за 3 ляма не взял, чисто потому что это издевательство
"Вот ненормальные, у них спальни меньше, чем коридор"
-----
А ванная больше, чем кухня
А что за кухня? У меня не в Ылитной больше вразы
Они мебеля видимо со своего прежнего жилья перевезли... "Во всех комнатах встроенные гардеробные шкафы" ... ГДЭЭЭЭЭ они? Кухня конечно отдельная тема... кстати не наврали... действительно эксклюзивный ремонт, такого я еще не видела... это бонусом к "тещиной" комнате....