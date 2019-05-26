Алтайский край получил от приватизации госсобственности в 2018 году 15 млн рублей. Такие данные приведены в докладе начальника управления имущественных отношений Алтайского края Елены Зинковой, с которым она выступит на сессии краевого парламента в четверг, 30 мая.
"Начальная цена проданного на торгах краевого имущества (с учетом НДС на здания) составляла 15,8 млн рублей. Цена продажи данного имущества (с учетом НДС на здания) – 16,2 млн рублей. После перечисления в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость от продажи приватизируемого имущества в краевой бюджет поступило 15,1 млн рублей", — сказано в докладе.
В управлении уточняют, что реализована только треть выставленных на продажу лотов, что обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью объектов.
Всего в плане приватизации на начало прошлого года было преобразование семи государственных унитарных предприятий в акционерные общества, пакетов акций трех хозяйственных обществ, продажа 43 зданий, сооружений и помещений. Из этих 43 объектов один был передан в муниципальную собственность, пять — предоставлены на праве оперативного управления краевым государственным организациям, два — списаны на основании технико-экономического заключения о непригодности для эксплуатации.
Решение о приватизации принято в отношении 19 объектов и двух пакетов акций. Также были внесены изменения в условия приватизации по принятым до 2018 года решениям в отношении 20 объектов недвижимости с 13 земельными участками, на которых они расположены.
В течение года осуществлена продажа 15 лотов, состоящих из 19 объектов недвижимости и 15 земельных участков, на которых они расположены (в том числе и с учетом прошлогодних).
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