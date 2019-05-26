Известные артисты выступят в Алтайском крае в начале лета 2019 года. Обычно в теплое время года культурная жизнь затихает, но не в этот раз. На городских площадках состоится несколько масштабных концертов. Обзор предстоящих событий – в материале Amic.ru.
Вика Цыганова
В последние майские выходные в Барнаул приедет Вика Цыганова – российская певица, актриса, композитор и дизайнер одежды. За 30 лет на сцене Вика Цыганова выпустила 25 сольных альбомов и еще несколько альбомов вместе с группой "Море". Барнаульцы услышат ее старые и новые песни. "Будьте готовы и попеть, и поплакать, и повеселиться. С душой нараспашку", – пишут организаторы. Возрастная категория: 6+
Цена билетов: 1 400 – 3 100 рублей
Дата и место проведения концерта: воскресенье, 26 мая, в 19:00. "Алтайский государственный музыкальный театр", пр. Комсомольский, 108.
Баста
2 июня в Барнауле состоится концерт Василия Вакуленко, более известного как Баста. Рэп-исполнитель представит свой новый альбом "Пять", который по числу скачиваний в сети бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Также на концерте можно будет услышать его старые хиты. Место концерта в Барнауле пришлось изменить, но организаторы говорят, что все купленные билеты будут действительными. Возрастная категория: 16+
Цена билетов: 1 600 – 2 200 рублей
Дата и место проведения концерта: воскресенье, 2 июня. СК "Темп", 1-й Балтийский проезд, 9.
Eve CorneIios и джаз-трио Алексея Подымкина
Эти исполнители не так известны в широких кругах, но ценители джаза стараются не пропускать их концерты. Американская исполнительница Ив Корнелиус – одна из наиболее востребованных гастролирующих певиц. На концерте в Барнауле прозвучат авторские композиции, произведения в стилях госпел, соул, фанк, а также джазовые стандарты в авторских аранжировках. Возрастная категория: 12+
Цена билетов: 350 – 650 рублей
Дата и место проведения концерта: четверг, 6 июня, в 18:30. Государственная филармония Алтая, ул. Ползунова, 35.
Евгений Дятлов
Заслуженный артист России Евгений Дятлов известен не только как обладатель бархатного баритона, но и как актер. Он снялся в таких фильмах как "Последний богатырь", "Тобол" и другие. Евгений Дятлов представит в Барнауле лучшие песни из своего репертуара. Возрастная категория: 6+
Цена билетов неизвестна, свободных мест уже нет.
Дата и место проведения концерта: среда, 19 июня, в 18:30. Государственная филармония Алтая, ул. Ползунова, 35.
Алена Свиридова
Заслуженная артистка России Алена Свиридова, певица и автор всех своих песен, приедет в Барнаул не одна, а в сопровождении гитариста Евгения Тарутаева, басиста Виктора Пономарева и перкуссиониста Евгения Лепендина. Певица представит новую акустическую программу, но также порадует фанатов своими хитами "Розовый фламинго", "Бедная овечка", "Будет так всегда". Возрастная категория: 6+
Цена билетов: 400 – 800 рублей.
Дата и место проведения концерта: четверг, 20 июня, в 18:30. Государственная филармония Алтая, ул. Ползунова, 35.
"Дискотека СОЮЗ"
Легендарные звезды 80-90-х приедут в Барнаул в рамках проекта "Дискотека СОЮЗ". За четыре часа перед зрителями выступят порядка 20 артистов, в том числе лучшие составы и полные группы: "Мираж" (Е. Болдышева, А. Горбашов и группа), ех."Фристайл" (Сергей Дубровин и группа), "Ласковый Май" (Андрей Разин и группа), Кай Метов, Татьяна Овсиенко, "Божья Коровка" (Владимир и Наталья Воленко и группа), Александр Добрынин, "Мечтать" (Олег Пругло и группа). В программе хиты "Седая Ночь", "Я больше не прошу", "Гранитный камушек", "Белые розы", "Позишн намбер ту", "Розовые розы", "Ах какая женщина", "Вспомни, капитан", "Школьная пора", "Летчик" и другие. Возрастная категория: 6+
Цена билетов: 800 рублей
Дата и место проведения: суббота, 22 июня, в 19:00. СК "Темп", 1-й Балтийский проезд, 9.
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