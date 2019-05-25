Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что вопрос введения в России эталонных тарифов в сфере ЖКХ пока не решен и требует дополнительного обсуждения из-за существенных различий инфраструктуры регионов, передает ТАСС.
Эталонный принцип в сфере регулирования тарифов основан на применении долгосрочного норматива эффективных затрат. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает снижать высокие тарифы по передаче электроэнергии и доводить их до эталона. А позднее – распространить этот принцип на тарифы жилищно-коммунальных услуг. В начале апреля Мутко заявлял, что предложения по принципам и методике формирования эталонных тарифов на коммунальные услуги должны быть подготовлены до конца месяца.
"По этому вопросу у ведомств нет единства. Как в такой стране может быть эталон, если в одних регионах мы топим сырой нефтью, в других – мазутом, третьи работают на газе, а четвертые – на электричестве? Расстояния, доставка сырья, изношенность сетей – это все имеет значение", – отметил Мутко.
Он добавил, что в настоящее время принята нормативная база для перехода на принцип "альтернативной котельной" в тарифообразовании, регионы могут пользоваться им для определения справедливых тарифов. Принцип заключается в формировании тарифа на тепло на долгосрочный период – 10 лет и более.
Мутко отметил, что инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается процент, на который плата за тепло равномерно будет повышаться в течение 10 лет.
Также, по словам Мутко, правительство работает над тем, чтобы ограничить возможность регионов пересматривать предельные индексы повышения тарифов.
"Мы попробуем убрать все возможности менять индексы, которые устанавливает правительство. Мы эти индексы принимаем, а некоторые субъекты находят лазейки их менять", – подчеркнул Мутко.
Комментарии
На моей памяти жилищное законодательство меняется 2-3 в год и порой в диаметрально противоположную сторону, порою принимают закон, а через 3 месяца все возвращая все назад или придумывая новые извращения.
Правительство например не знает куда деть то, что называлось коммунальные ресурсы на ОДН, теперь называется коммунальные ресурсы на СОИ. а народ не понимает, что это такое!
Так в чем же причины такого метания в разные стороны?
А проблема в низкой платежеспособность населения.
И как бы вы там господа в правительстве не мудрили, факт остаться фактом.
Есть два моменты которые при любых выкрутасах вам придется учитывать.
1) - Тарифы для ресурсоснабжающих организаций должны покрывать расходы, позволять вкладывать деньги в основные средства - в котельные, в теплотрассы, в системы водоснабжения и водоотведения и так далее, платить рабочим приличную зарплату и что ни маловажно иметь хоть какую-то прибыли!
2) - У УК и ТСЖ нет других денежных средств кроме тех, что ни получают от собственников, за коммунальные или жилищные услуги! Возложить на них обязанность оплаты за потребленные в МКД коммунальные ресурсы ни как ни получится! В этом случае они просто будут вынуждены увеличить тарифы на содержание общего имущества, и в конечном итоге заплатит все те же собственники помещений в МКД!
И что имеем в итоге?
У народа денег нет, и как бы вы не крутились, какие бы хитромудрые схемы не придумывали, деньги у народа не появятся!
Хватит уже заигрывать с населением, нужно принять принципиальное решение: Если за квартиру не платят год, квартиру по суду арестовывают, выставляют на торги, продают, оплачивают задолженность, а на оставшиеся средства пусть должник покупает себе новое жилье!
При это, ни делать исключение, ни для каких категорий граждан.
Есть маленькие дети?
Раз родители не могут обеспечить их содержание, значит лишать их родительских прав и детей в детдом!
Жестко?
Да!
Но, так живут во всем мире, без особых соплей!
В стране капитализм и за все нужно платить и платить сполна и по рыночной с