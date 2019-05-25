В Барнауле неизвестные с балкона десятого этажа скинули бутылку с водой на детскую коляску, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Участница нашего сообщества сообщила, что 24 мая, когда она проходила мимо дома № 20 по улице 50 лет СССР, неизвестные лица скинули с 10 этажа 1,5-литровую бутылку с водой на детскую коляску, где находился ее двухлетний сын. Ребенок чудом не пострадал.
"Спасибо очевидцам, которые увидели, из какой квартиры летела бутылка. Заявление в полицию написано", – рассказала женщина.
В Барнауле неизвестные с балкона десятого этажа скинули бутылку с водой на детскую коляску, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Комментарии
Хотелось бы узнать как дело закончилось. Амик, проследите, пожалуйста