Министр финансов России Антон Силуанов в Новокузнецке провел совещание по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ходе мероприятия глава Алтайского края Виктор Томенко сделал несколько интересных предложений по улучшению нацпроектов, которые ранее озвучивали региональные производители.
Так, в рамках национального проекта "Кооперация и экспорт" следует повысить субсидирование затрат на транспортировку продукции по железной дороге с 50 до 80%, уверен губернатор.
Также он обратил внимание, что наращиванию экспорта мешают высокие пошлины. Сейчас, чтобы ввезти в Китай муку, необходимо заплатить 65% от ее стоимости.
Глава Алтайского края выразил уверенность, что можно убедить Китай снизить таможенные пошлины на уровне правительств стран.
Следующим предложением стало сокращение срока возвращения транспортных вагонов с территории иностранных государств. Из-за их задержки предприятия нередко терпят убытки.
Еще одним острым вопросом Томенко назвал стоимость сертификатов на зерно, за которые надо заплатить почти 10% от цены продукции.
Также губернатор рекомендовал сократить сроки возврата НДС.
"Если бы мы могли на практике возвращать предприятиям НДС, который они уплатили партнерам, в течение месяца – трех, это было бы прекрасной поддержкой деятельности, – предложил Томенко. – Это потенциал для дальнейшего увеличения экспорта и прихода в эту деятельность новых игроков, которые сейчас таких моментов опасаются".
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