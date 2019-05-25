Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Змеиногорска, которую обвиняют в незаконном хранении боеприпасов.
Как установлено правоохранительными органами, женщина в апреле 2019 года возле магазина нашла 260 патронов к мелкокалиберной винтовке и взяла их к себе домой.
Вскоре сотрудники полиции прибыли к ней с обыском и нашли указанные боеприпасы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение боеприпасов"). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает прокуратура Алтайского края, материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.
Комментарии
Полуграмотный написал.
МатериалЫ уголовного делО переданО...
"возле магазина нашла 260 патронов ... и взяла их к себе домой.
Вскоре сотрудники полиции прибыли к ней с обыском и нашли указанные боеприпасы"
Это детектива?!
Сотрудники полиции,придя на хату с обыском должны с порога спросить:"Где боеприпасы?"Она бы указала:"Вот эти боеприпасы" и тогда бы они прошли как сданные.Без всяких статей и колоний.А то получается беспредел.