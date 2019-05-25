ГУ МЧС России по Республике Алтай 24 мая сообщило о стабилизации паводковой обстановки в связи с прекращением осадков и снижением уровня всех рек.
Восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами, где оно прервалось из-за подмытых дорог.
Работы по ликвидации последствий паводка и профилактике нового наступления воды продолжаются.
В частности, ведется отсыпка дамб и укрепление поврежденного дорожного полотна.
В дальнейшем прогнозируется достаточно солнечная погода, что будет способствовать улучшению ситуации.
Напомним, днем ранее в Горном Алтае потоком воды смыло мост.
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