23 мая текущего года два 13-летних подростка ушли из своих домов на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области.
Как сообщает "ДоброСпас-Новосибирск", с тех пор об их местонахождении ничего не известно.
Один из пропавших – Роман – низкого роста (140 см), обычного телосложения. У него светло-русые короткие волосы и серые глаза. На момент исчезновения был одет темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы "джеггеры", черно-синюю кепку и черные кроссовки с белой подошвой.
Второй ребенок – Кирилл – невысокого роста (155-160 см), среднего телосложения, у него рыжие волосы и карие глаза. На момент исчезновения был одет куртку с капюшоном темно-синего цвета, черно-синие камуфляжные штаны и кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших без вести, сообщить информацию по тел. 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58.
Комментарии
Сейчас на тв ОТР сказали, что ежедневно в мире пропадает в день до 20 тыс детей, это до 8 миллионов в год.
Серьезно???? Кто торгует детьми???
25.05.2019 14:09
- гость -
дуроскоп меньше смотреть не пробовал?