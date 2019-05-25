Полицейские раскрыли кражу телевизора и ноутбука из квартиры жительницы Новосибирска, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Горожанка обратилась в правоохранительные органы 6 февраля текущего года, сообщив о пропаже техники из дома на улице Вертковской. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Итогом оперативно-разыскных мероприятий стало задержание подозреваемого. Вором-домушником оказался 31-летний житель областной столицы.
Правда изъять похищенное у него не удалось – мужчина уже продал эти предметы неизвестным лицам.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище"). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.
Комментарии