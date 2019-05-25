Фотокорреспондент Amic.ru побывала на торжественной линейке гимназии №45 / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
25 мая в Алтайском крае для выпускников одиннадцатых классов состоялись торжественные линейки, приуроченные к окончанию учебного года. В этом году школу оканчивают свыше 12,5 тысячи учеников.
Фотокорреспондент Amic.ru побывала на торжественной линейке в одной из образцовых школ Барнаула – гимназии №45. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Зачем эта клоунада со школьной формой в конце учебы, когда на протяжении 10 лет силой не заставишь ни одну школьницу ее носить? не понимаю
Ольге Васильевне Винокуровой (учитель в синем платье) огромное уважениеза труд, который она проделала в этой школе.
парень - выпускник на восьмой фотке приколол. у него что, брюк нужной длины не оказалось что ли? что за мода, когда БРЮКИ даже не джинсы не достают до обуви?
так и до шоу из Владивостока недалеко))) нам что учительницы мало??
Вот эти фотки лучшее фоток владивовских ! Дети и родители с учителями хорошие, не разврата жрецы
Ольга Васильевна одна из немногих учителей, которая осталась в 45 школе. Хороший учитель строжилась порой, но в целом добрая...
26.05.2019 00:15
Брюки не по росту, да ещё и на носки денег не хватило.
Прицепились к брюкам и носкам, это мода такая подвороты. Все школы полны таких модников, особенно зимой весело смотрится оголенные части тела и кого не спроси никому не холодно. Пройдет, отпустит и это. Вспомните моду на брюки с широким низом, длинные волосы и др. Должно же и у них быть что то свое
Если у них такая мода, то и одеваться девочкам следует по моде их поколения, а не носить форму прошлого века к которой они не имеют никакого отношения.