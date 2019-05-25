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Нашедшей чужой кошелек сибирячке грозит колония

, ИА "Амител"
Женщина потратила не принадлежащие ей деньги на собственные нужды
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Новосибирска нашла в магазине кошелек и воспользовалась находкой в личных целях, за что пойдет под суд, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Женщина после находки выбросила вещь, а деньги в размере 6,5 тысячи рублей оставила себе.

К моменту, когда ее личность установили, женщина уже успела потратить все деньги на собственные нужды.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину"). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

25.05.2019 17:04
месный

схренали это кража, она ничё тайно не похищала, кошелёк нашла

0  0
25.05.2019 17:49
- гость -

ой, а посадите меня тоже! Я в детстве червонец нашел и купил игру "За рулем".
Интересно, как прокуратура квалифицировала сие преступление?

0  0
25.05.2019 18:29
злая

Может,она штрафом или работами отделается

0  0
25.05.2019 18:38
- гость -

На (в) кошельке были указаны контактные данные владельца? Дама видела, кто его обронил? Если нет, то как она могла вернуть находку владельцу?
По закону найденную вещь надо либо сдать в полицию, либо ещё каким-то образом приложить усилия к поиску потерявшего. А если хозяин не найдётся, то через N-ное время находка становится собственностью нашедшего. Тётка поторопилась потратить деньги, но тут не кража, а незаконное обогащение.

0  0
25.05.2019 19:52
- гость -

Это однозначно находка.Умысел на кражу отсутствует.Прокурор завернет дело стопудов

0  0
25.05.2019 21:20
Гость

По закону она должна была отдать администратору. Видимо по камерам нашли . А вот нашла бы на крыльце не было бы дела! На кошельке не написано чей.

0  0
26.05.2019 02:54
ВЕТЕРАН 22RU

Какая кража!?
В УК РФ в отличие от действовавшего ранее УК РСФСР не содержит нормы предусматривающей уголовной ответственности за присвоение находки. Присвоивший вещь, действительно не совершает действий направленных на обращение ее из владения другого лица, вещь выбывает из его владения независимо от действий лица присвоившего находку. При хищении имущество выбывает из законного владения собственника или другого лица. При присвоение найденного имущество уже выбыло из владения собственника. Неисполнение обязанности, предусмотренной ст. 227 ГК РФ не являются кражей!

0  0
26.05.2019 10:00
Стрэк

В любом случае присваивать не есть хорошо.

0  0
26.05.2019 14:21
- гость -

Что за кривосудие? Васильеву так не наказали.

0  0
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