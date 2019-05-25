Жительница Новосибирска нашла в магазине кошелек и воспользовалась находкой в личных целях, за что пойдет под суд, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Женщина после находки выбросила вещь, а деньги в размере 6,5 тысячи рублей оставила себе.
К моменту, когда ее личность установили, женщина уже успела потратить все деньги на собственные нужды.
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину"). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
схренали это кража, она ничё тайно не похищала, кошелёк нашла
ой, а посадите меня тоже! Я в детстве червонец нашел и купил игру "За рулем".
Интересно, как прокуратура квалифицировала сие преступление?
Может,она штрафом или работами отделается
На (в) кошельке были указаны контактные данные владельца? Дама видела, кто его обронил? Если нет, то как она могла вернуть находку владельцу?
По закону найденную вещь надо либо сдать в полицию, либо ещё каким-то образом приложить усилия к поиску потерявшего. А если хозяин не найдётся, то через N-ное время находка становится собственностью нашедшего. Тётка поторопилась потратить деньги, но тут не кража, а незаконное обогащение.
Это однозначно находка.Умысел на кражу отсутствует.Прокурор завернет дело стопудов
По закону она должна была отдать администратору. Видимо по камерам нашли . А вот нашла бы на крыльце не было бы дела! На кошельке не написано чей.
Какая кража!?
В УК РФ в отличие от действовавшего ранее УК РСФСР не содержит нормы предусматривающей уголовной ответственности за присвоение находки. Присвоивший вещь, действительно не совершает действий направленных на обращение ее из владения другого лица, вещь выбывает из его владения независимо от действий лица присвоившего находку. При хищении имущество выбывает из законного владения собственника или другого лица. При присвоение найденного имущество уже выбыло из владения собственника. Неисполнение обязанности, предусмотренной ст. 227 ГК РФ не являются кражей!
В любом случае присваивать не есть хорошо.
Что за кривосудие? Васильеву так не наказали.