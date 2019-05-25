Родителей школьницы из скандальной "БДСМ-вечеринки" накажут

Скандальное прощальное мероприятие выпускников одной из школ Владивостока, прозванное в СМИ "БДСМ-вечеринкой", навлекло штраф на родителей одной из его участниц, сообщает РИА "Новости".
Дело в том, что школьница пришла на мероприятие в полицейской форме, что запрещено законодательством.
Так как она еще не достигла возраста наступления ответственности, за правонарушение ответят родители.
Статья 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) предусматривает до полутора тысяч рублей штрафа и конфискацию формы.
Ранее заявление об увольнении по собственному желанию написала директор учреждения, в котором случился скандал.
Комментарии
Ищите виновных? Родителей? школу? детей? Это цветочки... Копать нужно глубже
Это не форма, это сценический костюм, поскольку уж было театрализованное представление!
Тогда давайте накажем всех участников полицейских сериалов, уверен у них нет разрешения на ношение формы!
То, что содержание этого мероприятия мягко говоря вызывают сомнения не основание наказывать "артистов", поскольку есть "режиссеры", "художественные руководители" которые и отвечают за содержание, кто-то же это все видел и разрешил сценарий такого выступления!?
Хотя и их за что?
Запрета на пропаганду БДСМ нет, в отличие от ЛГБТ!
Но, поскольку уж дело получило широкую огласку нужно же найти виновных!
Я категорически против подобных сценических изысков в школе, однако если вот это можно: "В апреле 2015 года в Интернете появилось видео концерта «Пчёлки и Винни-Пух» оренбургской танцевальной школы «Кредо», на котором девушки в роли «пчёлок» исполняли танец в стиле тверк. За короткое время видео посмотрели миллионы человек. Видео заинтересовалась также администрация Оренбурга и местная прокуратура. Следственный комитет РФ заявил, что танец выполняют в том числе несовершеннолетние, и инициировал доследственную проверку по факту выступления. СК отказался возбуждать дело после танца «пчелок» в Оренбургской области: «По заключению специалистов в области хореографии, все движения являются элементами в стиле „тверк“, элементов эротики и порнографии танец не содержит».
Смотрим сами и решаем содержит ли это "элементы", или это уже не элементы!
https://www.youtube.com/watch?v=jU3KuL4SDxs
По моему, то круто детишки на мед запали!
и понеслось по наклонной
И какой озабоченный решил, что там БДСМ?