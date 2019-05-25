Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о словах нового главы украинского Генштаба Руслана Хомчака, который на основании впечатлений после посещения Крыма в 2010 году назвал его "напоминающим худшие традиции СССР".
"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак", – прокомментировал Пушков.
Он подчеркнул, что к тому моменту полуостров уже 20 лет был частью украинского государства, которое "не вложило в него ни гривны и не развивало".
Комментарии