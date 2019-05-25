Житель Новосибирска при погрузке холодильника в автомобиль случайно насадил руку на острогу и не смог снять конечность с крючка, сообщает городская МАСС.
После тщетных попыток освободиться пришлось обращаться к спасателям. Они аккуратно перекусили металлический прут гидравлическими ножницами.
Снятого с "крючка" 47-летнего новосибирца уже ждала бригада скорой медицинской помощи, которая тут же сделала укол, осмотрела и обработала рану.
Все это было сделано практически молниеносно – с момента фиксации вызова до оказания медпомощи прошла 21 минута.
Комментарии
Под коврик нужно класть острогу лошара.