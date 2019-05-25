Одним из самых ярких моментов праздника стало открытие стоянки древнего человека / Фото: Барнаульский зоопарк
Необычный праздник в честь 20-летия Тигирекского заповедника провел барнаульский зоопарк "Лесная сказка".
Одним из самых ярких его моментов стало открытие стоянки древнего человека, которое состоялось в субботу, 25 мая.
Директор зоопарка Сергей Писарев и его помощник Александр Чеботарев предстали в образах пещерных людей: в мехах и с древним оружием в руках.
Во время праздника работали развлекательно-познавательные площадки, подготовленные сотрудниками Тигирекского заповедника.
Комментарии
крутяк! молодцы