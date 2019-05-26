В НАТО потребовали от властей России исполнить решение международного трибунала ООН по морскому праву, освободив украинских моряков, сообщает РИА "Новости".
Уполномоченный представитель альянса заявил, что нет никакого "оправдания применению Россией военной силы" против военных ВСУ.
Российская же сторона уверена, что ООН не имеет полномочий в данной ситуации, так как украинские корабли нарушили российскую границу, попытавшись переплыть Керченский пролив.
Напомним, 25 мая международный трибунал признал незаконным задержание морских судов и моряков вооруженных сил Украины.
Комментарии
Подь они все:и нато и подчинённый ей трибуналишко.С наступающим Днём Пограничника,дорогие товарищи."На границе тучи бродят хмуро..."
не требовать надо а просить
Наши - лошары! Не стоило столько времени держать моряков в застенках ФСБ. Моряки просто приказ выполняли и всё. А наши повелись. Следовало простых моряков отпустить, задержать только одного капитана для порядка, а корабли оприходовать в морфлот РФ.
Мимопрходящий - а немецкие солдаты тоже приказ исполняли, а Ливию уничтожали тоже по приказу. Какая хорошая отмаза!
Малацы расеяне! Сами себе проводят границы, никого из соседей не спрашивая. И нечего их нарушать, даже, если кто-то не согласен. Да здравствует тварищ Путин! Уррря!
Рыжая, а эти моряки что сделали, что ты их с немецкими солдатами сравниваешь? Может тоже чужую знмлю захватили и оккупировали?
Они законно следовали в свой порт, пользуясь прописанной в договоре свободой судоходства. Стыдно за вас.
ждите санкций, они нам на пользу
НАТе спинку медом не помазать?
Пусть подставят, дегтю много в Рассеюшке.
Рыжая в поварята никак записалась, черное пытается обелить, ну ну
12:44
Foxie
Звезда, ты ещё про пробирку забыла написать.
Не просить надо, а попробовать освободить.
"Они законно следовали в свой порт, пользуясь прописанной в договоре свободой судоходства. Стыдно за вас."
Стыдно за вас как раз:
1. Согласно договоренности в 2012 году все корабли и суда без исключения по принадлежности при прохождении керченского пролива обязаны запрашивать разрешение и очередь у диспетчера в Керчи. правило никто не менял, кроме того, что Керчь российская.
2. Хох лы нарушили террводы РФ, которые были установлены еще для РСФСР. Так что спор не подведомственен этому трибуналу. Да и он не принимает решения, а определяет подведомственность международного суда при согласии сторон.
А применение сил НАТО против Югославии - какое оправдание имело?