Девочка 14 лет в четверг, 23 мая, ушла из дома в Калининском районе Новосибирска.
Родственники ее не видели приблизительно двое суток, прежде чем поиски увенчались успехом.
В субботу школьницу с русыми волосами и карими глазами нашли живой. Подробности инцидента не сообщаются.
"Спасибо всем, кто выезжал на автономные задачи по поиску, делал репосты и распространял ориентировку в сети", – поблагодарили добровольцев волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Комментарии
И где это чудо шлялось? Люлей навалять, забрать телефон, интернет и под домашний арест на всё лето - пусть сидит уроки учит!
26.05.2019 09:52
Мимопроходящий
я уж думал подобных диванных ясновидящих, знающих все и вся причины, в комментариях не будет.. ан нет, все хорошо)
Как тут говорят - насытилась сексом, что ли?
Девочка созрела, сработали инстинкты, хоть и и с запозданием, вот и потерялась ))))
Озабоченные кобели уже отписались...
Могла поссориться с родителями, психануть и уйти ночевать к подружке.