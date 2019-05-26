Элитный коттеджный поселок "Адмирал", в котором будут пляж, теннисный корт и крупный ТЦ, возводят в Заречном районе Бийска на берегу реки Бия рядом с Коммунальным мостом. При этом застройщик утверждает, что территория поселка не будет подвержена подтоплению.
По сообщению Алтайского портала недвижимости, строительство поселка начали еще в 2016-м году, на данный момент к участкам подведены все коммуникации, кроме газа. Всего территория поделена на 34 участка.
Вдоль моста обещают разбить парк, обустроить смотровую площадку. Также запроектированы детская и волейбольная площадки, теннисный корт, крупный торговый центр. Вся территория поселка будет огорожена и находится под охраной.
Рядом с поселком несколько остановок общественного транспорта, недалеко расположены школа, поликлиника и детские сады.
Комментарии
И где будет этот поселок интересно? У коммунального моста через Бию нет поликлиники, с детскими садами тоже не очень, школа № 6 ? Не уверена, что родители, заработавшие на коттедж в элитном поселке, отдадут туда своих деток.
26.05.2019 13:04
родители, заработавшие на коттедж в элитном поселке...
На коттедж в элитном посёлке деньги не зарабатывают,а делают...
вот ведь могут и пляж пообещать сделать на великой реке