Главный тренер сборной Канады, разгромившей в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею чехов со счетом 5:1, не удивился поражению российской команды от финской сборной, сообщает РИА "Новости".
Россия пропустила лишь одну шайбу за три периода, но даже такая строгая игра в обороне не спасла хоккеистов от поражения – забить никому из россиян не удалось. Как итог – 0:1 в пользу Финляндии.
Ален Виньо выразил мнение, что финны сыграли сильнее, чем россияне.
"Не удивлен поражению российской команды от финнов, – прокомментировал Виньо. – Это конкурентный турнир. Любая команда может обыграть любую. Сборная Финляндии сегодня была сильнее".
До этого сборная России по хоккею не знала поражений на этом турнире. Победная серия национальной команды составила восемь матчей, прервавшись на девятом. До того были повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1) и Швейцария (3:0), Швеция (7:4) и США (4:3).
Комментарии
Ни хлеба
Ни зрелищ
а че сказочного не выпустили, он по 10 шайб забивает
Все просто и банально!
В свое время бразильцы сказали: Вы можете забить нам голов столько, сколько сможете, а мы забьем столько, сколько нужно!
Это и есть профессионализм.
Заметьте, у финнов практически нет тех, кто выступает в НХЛ и тем не менее это каждый год проблемная команда для все.
У нас звездная команда, все игроки ведущие звезды НХЛ, лучшие среди лучших и что?
Этим и отличается шоу от спорта!
Финны красавцы, тактически грамотно, они ровно, без разгромных побед, на результат, провели круговой этап турнира, грамотно сыграли в плей-офф со Швецией и выбрали правильную тактику на игру с РФ!
Они просто не дали "красной машине" ездить, сломали ее!
И игроков вроде как не в чем упрекнуть, они играли и не просто играли, а старались и это было видно!
Скорее вопросы к тренерскому штабу.
Было досадно и обидно смотреть этот матч, в котором с самого начало было понятна бесперспективность выбранной тактики сборной РФ.
Что, кому-то было не понятно до игры, что финны будут играть от жесткой, активной обороны?
Может нужно было ответить тем же, чего они не ждали, выбрать оборону, на нуле довести дело до овертайма и уже там, когда игроков на площадке станет поменьше что-то доказывать?
Это было бы не очень красиво, но возможно более эффективно!
Впрочем чего его, теперь, кулаками махать!
Если бы, да кабы!
Если бы во рту росли грибы, это был бы не рот, а огород!
Ален Виньо считает, что финны сыграли сильнее россиян
Ну мы тоже считаем, что финны сыграли лучше канадцев...
Проблема нашей сборной в том, что играют одни "звезды", в этом плане сша молодцы, отправляют студентов и играют вполне достойно, а наши на звезд надеются...
Тренер Канады не удивился поражению сборной России по хоккею
Русские тоже не удивились и что?