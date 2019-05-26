Алтайский священник Александр Микушин на своей странице в соцсети Facebook назвал российский фильм "Т-34" "оскорблением чувств верующих и здравого смысла".
"Верующий в этой картине выглядит нелепо и смешно", – написал служитель церкви.
По его словам, даже в некоторых советских фильмах верующие были показаны "красиво и правильно".
Микушин привел в пример такие шедевры кинематографа Советского Союза как "Семнадцать мгновений весны", "Они сражались за Родину" и "Фронт за линией фронта".
"Да простят меня патриоты, но в фильме "Спасение рядового Райана" верующий снайпер показан великолепно! Солдат читает псалмы, валит без промаха фашистов и гибнет в бою, спасая войсковых товарищей", – утверждает священник.
В вину создателям Т-34 служитель церкви привел "заимствование эпизодов из фильма "Жаворонок", фашиста, который ведет себя как джентльмен, "счастливого" при войне ребенка из Нового Уренгоя и "откормленных как в санатории" узников концлагерей.
"Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа", – заключает Микушин.
"Т-34" – военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова. Премьера фильма состоялась 1 января 2019 года. В первый день проката кассовые сборы превысили 111 млн рублей.
Комментарии
Охренеть!
А как ещё должны выглядеть те кто верит в сказки, кто застрял в средних веках своим развитием.
А вот сравнивать католиков с рпц это ваще смешно блин.
Пошлость это когда Микушин сидя в Лэнде 24 вешает лапшу тетенькам полоумным.
Раз он оскорбился, то пусть помолится и все пройдет...
26.05.2019 10:50
месный
странный вы. Рассуждаете о вещах, о которых представления не имеете.
1050, 10.51, 10.58.
Один человек высказался о фильме, другой может аргументированно высказать своё мнение, подискутировать. Но это если он кинолюбитель. А вот если он бес, то его начинает корёжить при упоминании Господа, РПЦ или священника.И тогда он выбрасывает в сеть кучу дерьма, ибо ничего больше производить не может.
А батюшке нужно относиться к фильму спокойнее. Поколению, не читавшему в детстве Гайдара, воспитанному Голливудом и компьютерными играми, привить патриотизм можно только на уровне инстинктов и рефлексов - подобными фильмами со спецэффектами ибанальными сюжетными ходами. А перечисленные батюшкой фильмы, снятые для ума и сердца, поколение пищевых и сексуальных инстинктов смотреть не будет.
Да прав он... "Они сражались за Родину" - моление в окопе, кто смотрел и понял.
26.05.2019 12:17
- гость -
Вот именно! Ваше рпц походу к господу никакого отношения не имеет, если тока к бесам, погрязли там в роскоши и тянут на себя ещё больше.
Я согласна, что фильм огромная куча г****. И поп там ,действительно , изображен по идиотски. Комментаторы почему то напали на какого то священника, который высказался по этому поводу, а в суть статьи не вникал никто
Да всё правильно он сказал , современным режиссёрам вообще запретить снимать фильмы о войне . У актёров ни в глазах ни в душе НЕТ ничего , что было присуще людям того поколения . Нынешние только и думают о том как поесть повкуснее , поспать помягче , отдохнуть послаще , и главное как ОН ВЫГЛЯДИТ на экране . До души ли им , " общество потребителей "
Да всё правильно он сказал , современным режиссёрам вообще запретить снимать фильмы о войне . У актёров ни в глазах ни в душе НЕТ ничего , что было присуще людям того поколения . Нынешние только и думают о том как поесть повкуснее , поспать помягче , отдохнуть послаще , и главное как ОН ВЫГЛЯДИТ на экране . До души ли им , " общество потребителей "
Ну хоть с Вами все хорошо - и огонь в глазах, в душе пОлно, а мысли только о вселенском Благе.
Месного еще жизнь за попу не брала как следует, раз такое про Церковь пишет. А может и вправду бесноватый.
Фильмы про войну снимал СССР, они брали за душу. Современная постановка опошлилась и измельчала, идеологически противоречит всему советскому.
Знание рождает науку, а не знание религию.
Фильм Т34 - оскорбление здравого смысла. А оскорбление чувств верующих- поведение гУНДЯЕВА и его подельников, жирующих за счёт бюджета и обманывающих доверчивых прихожан.
В какой-то степени он прав.
Хотя весь фильм т-34 можно назвать оскорблением воевавших, т.к. в фильме узников лагеря показали,как почти вольных людей с хорошей фигурой и т.д.
Так же не были переданы издевательства фашитсов, которые переживали военнопленные!
Народ, а когда появиться статья (например, в газете) - за оскорбление чюйств неверующих ?
Фильм, действительно, сделан крайне топорно.
И откормленные заключенные, и крайне тупое поведение врага, и отданный пленным на восстановление танк с погибшим внутри боевым расчетом и с запасом снарядов. Холеные танкисты, гладко ввбритые, с белыми воротничками и в наглаженной форме, с аккуратными прическами, курящие внутри танка и выкидывающие бычки на пол и прочая и прочая и прочая. Не смог досмотреть.
А как бы святоша выглядел в этой ситуации!!!Прости меня господи за слово святоша!
Пусть посмотрит "Судьба человека" . Все эти "священники" к религии не какого отношения не имеют, ТАК КАК ПО ФАКТУ ЭТО ПРОСТО бизнесмены от религии
Пора бы чувства верующих привести в чувство реальности, ибо вера в то что ни пощупать, ни понюхать ни увидеть, хоть в какой нибудь материальной сущности не представляется возможным, вызывают чувства отсутствия чувства реальности у верующих и отсутствие смысла жизни в их глазах, наполняет их агрессией к тем кто не согласен с ними, всё уже было в средневековье с их кострами и охотой на ведьм.
26.05.2019 13:36
гость
нада этому попу посмотреть старый СССРовский мультфильм - О Попе И Его Работнике Балде снятый по одноимённой сказке великого Русского писателя А.С. Пушкина написанной ажна в 1830, за долго до революции.
Месному для справки.
Пушкина крестили в церкви,венчали.В церкви крестились его дети, в церкви же его отпевали.
26.05.2019 20:58
- гость -
И чё? Тем неменне он это написал!
а я за сплошные вырубки ленточных боров
Большинство отписавшихся , хающие священника , вы хоть заметку то прочитали ? Или тролеботам не нужно читать , им только отписаться нужно , а о чём не важно .
одно упоминание названия этого фильма в новости с фотографией барнаульского т-34 уже бросает тень на памятник... фильм конечно редкостное...
У актёров ни в глазах ни в душе НЕТ ничего , что было присуще людям того поколения
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совершенно верно. несмотря на то, что они актеры
да людей довели.. у них отвращение к депутатам и к священникам... и их в этом понять можно толи еще будет...... что те что те закушались....
Просто обычный пиар, какой то очередной Поп решил себя прорекламировать.
Оскорбили верующих, ну пусть поставит свечку, замолит им грехи, он же поп!
Столько пафоса....противно.
Это проблемы священника , мало ли что мне в церкви не нравится , там тоже мало истощенных постом , молитвой , воздержанием
Согласен с попом, редкостная гадость этот фильм. Повторю-смотрите Жаворонок, Судьбу человека, Альпийскую балладу, Они сражались за родину, Освобождение и вообще Советские фильмы о войне. Эти современные поделки достали уже.