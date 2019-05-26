Первая детская музейная игровая комната "Мир вокруг тебя" на базе краеведческого музея (ул. Ползунова, 46) открылась в Барнауле, сообщает Минкультуры Алтайского края.
Она рассчитана на проведение мастер-классов, интерактивных программ и других мероприятий для детей с особенностями развития.
Первыми посетителями нового проекта стали ученики Алтайской общеобразовательной школы №2 для детей с нарушениями зрения.
Особое внимание детей привлекли развивающие комплексы, стол для рисования песком и тактильные панели.
"Приведя ребенка в музейную игровую комнату, родители смогут оставить его с нашими опытными специалистами, которые не только весело проведут с ним время, но и расскажут много интересного об истории и природе Алтайского края", – рассказали в музее.
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