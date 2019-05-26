Создание качественной городской среды, в центре которой будет человек и его потребности, а также причины, мешающие ее созданию, обсудили во время строительного форума в Белокурихе "Город в городе".

"У нас есть понятие застройщик, риелтор, но нет понятия горожанин – высказался руководитель Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин. Он подчеркнул, что от горожан сегодня поступает запрос на качественную городскую среду. Люди хотят, чтобы их окружала комфортная инфраструктура, удобства, а не только иметь крышу над головой в безликой бетонной коробке.

Застройщики Барнаула совместно с чиновниками обсудили наиболее наболевшие вопросы, которые мешают реализации столь светлой идеи, как комфортный для жителей город.

Районы-кварталы

В последние годы в Барнауле осваиваются новые кварталы. Например, компания "Селф" приобрела под застройку квартал на территории бывшего автомобильного рынка, будет застраиваться квартал за магазином "Метро", ведется строительство на месте бывшего завода "Лакт", ликеро-водочного завода, сообщил заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергей Демин.

В то же время чиновник указал, что в городе осталось мало территорий под застройку целых кварталов, а потому застройщикам предлагают сосредоточиться в центре – возводить новое жилье вместо ветхого и аварийного.

Генплан, которого нет

Демин сообщил, что власти города выделили уже 25 территорий, которые требуют застройки. При этом наиболее серьезное обновление ожидает район Потока, где большое количество аварийных домов, уже несколько лет ожидающих сноса.

"Властями города выявлено уже 25 территорий, которые требуют застройки. Большее всего таких территорий расположено в районе Потока. На этих территориях огромное количество аварийных домов. Это дает возможность их сносить", – сообщил Демин.

Мешает решению вопроса отсутствие нового генерального плана развития Барнаула – согласно старому плану на Потоке не разрешено возводить многоэтажки. Напомним, план город пытался принять в течение двух лет. Но проект несколько раз отправлялся на доработку: и горожане, и эксперты увидели в нем большое количество недочетов. Следующая попытка принять генплан состоится в августе 2019 года.

В новом генплане территория аварийных домов на Потоке отведена под высокоэтажную застройку.

Нет координации

Также большой вопрос вызывает нескоординированность действий властей и застройщиков. Так, строители добросовестно возводят жилье на выделенных им участках, строят новые кварталы, а дороги и коммуникации, за которые отвечают чиновники, оказываются не продуманы.

"Жилье строится, а где дороги, сети – это нужно планировать. Зашли на новый квартал – ни водоканал, ни теплосеть не в курсе. Город перестраивать, значит, всю инженерную структуру перестраивать", – отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

О расселении

Не воодушевлены строители и перспективой развития старых территорий. По их мнению, удобнее осваивать новые, нежели перестраивать старые. Подводных камней в данном случае слишком много. И одна из главных проблем старых кварталов – это население, которое не стремится оставить насиженные места.

Так, директор компании "Барнаулкапстрой" Александр Канаков рассказал об опыте застройки в районе улицы Советской Армии: "С 2015 года мы занимаемся этой проблемой. Из шести аварийных домов мы расселили три. В одном из них находится "Почта России", которая переезжать отказывается. Постоянно возникают переселенцы, которые блокируют идею застроенных территорий".

Не всегда собственники аварийного жилья довольны ценой, которую им предлагают застройщики, выкупая их предназначенное под снос жилье. При этом, по словам Сергея Демина, комитет ЖКХ предлагает жильцам гораздо более выгодную цену – 40 000 рублей за квадратный метр, нежели та сумма, которую они получат через судебную оценку.

Однако не все так просто, считает Александр Мишустин. По его словам, переселенцам действительно может не хватить средств на покупку нового жилья: "Если он жил в восьми метрах, а по нормативу надо приобрести тридцать шесть, ему не хватит компенсации. Оценивается ветхое жилье нормально, но денег не хватает".

Точечно или поквартально

Заместитель главы города по строительству и земельным отношениям высказал пожелание, чтобы застройка центральной части Барнаула велась не хаотично, а кварталами. Территорию прорабатывать необходимо так, как это надо городу, а не застройщикам, отметил чиновник и добавил, что в Барнауле не хватает дворов, парковок, а жителям нужен комфорт.

Руководитель компании "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский предложил посмотреть на точечную застройку с другой стороны: "Точечная застройка – это уплотнение жилых дворов за счет зеленых зон. Когда появился новый дом – это плохо? А когда помойка в районе Челюскинцев, бараки, хорошо? Жилье, где удобства во дворе? И когда мы, строители, просим их приватизировать жилье, в последующем выкупаем его и расселяем граждан, снимая с государства нагрузку очередников на жилье. Поэтому на точечную застройку надо смотреть с двух сторон. Где она вредна, а где является подспорьем для расселения аварийного жилья".

Александр Мишустин не нашел положительных последствий точечной застройки: "Точечная – не потому что она единственная в окружении, точечная – это возникшая без проекта планировки, случайная застройка. Когда не имеется представления о перспективе такой территории. Она появляется одним днем и может перекрыть все освоение этой территории".

О "скелетах"

Еще на одну проблему "точечного строительства" – недострой – обратил внимание руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеенко. По его словам, в Алтайском крае приостановлено строительство на 141 тысяче квадратных метров жилья. "Это произошло не сегодня и не вчера, с начала июня 2015 года. По этим объектам вопросов обманутых дольщиков не стоит. Но объекты заморожены. Стоит забор и котлован с 2015 года. Разве это красиво, хорошо? Мы повсеместно видим эти "скелеты", – добавил спикер.

Чтобы решить проблему, Веремеенко предложил вести работу по каждому недостроенному объекту и минимизировать замороженное строительство. Подключать застройщиков к решению этого вопроса.