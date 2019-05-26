Опрокидывание автомобиля Toyota Vista 25 мая в Чистоозерном районе унесло жизнь 28-летней женщины-водителя, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительным данным, она не справилась с управлением машины и допустила опрокидывание в кювет.
В результате ДТП от полученных травм гражданка скончалась на месте происшествия. Пострадали пассажиры автомобиля: 54-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
Правоохранительные органы по факту смертельной аварии проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Комментарии
грунтовка. куда гнать-то?