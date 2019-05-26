Жительница Рубцовска Елена Москвина направила письмо министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, поблагодарив алтайских врачей за спасение сына, сообщает региональный Минздрав.
Мужчина получил инсульт во время вахты на Камчатке. После лечения и поддерживающего курса его отправили домой на самолете.
Уже дома его застал повторный инсульт. Пациента незамедлительно госпитализировали в горбольницу №2.
"Совсем молодые, только после вуза, врачи – невролог Любовь Владимировна Шуленина и реаниматолог Даниил Евгеньевич Надеев, сделав томограмму, разглядели беду, которую "не увидели" их коллеги со стажем на Камчатке", – пишет женщина.
Ей сообщили, что жизнь рубцовчанина под большой угрозой и необходима срочная операция.
"На его пути домой уже было столько этапов, когда он мог умереть. А он до сих пор жив. И это удивительно. Значит, все будет хорошо", – обнадежили медики.
И слово сдержали. Для проведения операции пациента транспортировали в краевую клиническую больницу, где незамедлительно провели успешную операцию.
"Переживая все уже в прошедшем времени, не перестаю удивляться, какие удивительные люди: неравнодушные, искренние в своей заботе о человеке и профессионалы встретились на нашем пути. Только благодаря их совместному труду страшное горе обошло наш дом", – написала жительница Рубцовска.
Комментарии
Молодцы нейрохирурги, спасли человека, сами без помощи других. Дмитрий Андреевич почему-то забывает сказать что без нвас бы они ни хрена не сделали, хоть за показывайся фотографии.
Чупин и Стас красава.
Значит мы не врачи
Зелибобу стали часто показывать
Там кроме Чупина и показывать не кого
Алтайские нейрохирурги молодцы! Ответственные, неравнодушные, хотелось бы отметить Кочетову Светлану Сергеевну. Шевченко Антона Юрьевича, Химочко Андрея Евгеньевича, и все отделение нейрохирургии!
Очень благодарна им, отца с того света вытащили!
Хахаха! На фотографии вообще те, кто не причастен к данному случаю.. видать запрет настоящих бойцов показывать
Фото старое, а операцию совсем не они проводили.