В Бийске погиб водитель автомобиля ВАЗ-2106, допустивший съезд с дороги с последующим наездом на дерево, сообщает "Аварком Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Смертельная авария случилась на улице Мало-Угреневской. По информации очевидцев, находившийся за рулем "Жигулей" мужчина не справился с управлением.
Он погиб до прибытия медиков. Тело из покореженной машины извлекали спасатели.
Комментарии
дерево не погибло?
Виноват дерево...
Интересно, по концепции России, теперь запретят деревья, или жигули? )) )