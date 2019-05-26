Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо удостоился главной награды Каннского фестиваля, сообщает РИА "Новости".
Комедийно-драматическая картина рассказывает о безработном, который решил работать в доме богачей, чтобы прокормить свою семью.
Гран-при фестиваля получил сенегальский драматический фильм "Атлантика", снятый Мати Диоп. Примечательно, что это ее дебютная работа.
Лучшими режиссерами признаны бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденн. Братья покорили жюри фильмом "Молодой Ахмед".
За лучшую женскую роль наградили англичанку Эмили Бичем, сыгравшую в фильме "Малыш Джо", за мужскую – испанца Антонио Бандераса ("Боль и слава").
Лучшим сценаристом стала француженка Селин Скьямма, написавшая сценарий кинокартины "Портрет девушки в огне".
Комментарии