Портал CarsWeek.ru представил топ-5 самых "внедорожных" кроссоверов на российском рынке.
Рейтинг возглавила полноприводная модификация Toyota RAV4. Выделяются высокие возможности на пересеченной местности, система управления спуском и подъемом на уклонах и прекрасно продуманная подвеска.
В комплектации с двигателем 2,0 л мощностью 147 л.с. ее можно приобрести по цене от 1,9 млн рублей.
Второе место досталось Range Rover Evoque. Его плюсами называются современные ассистенты, системы стабилизации и контроля и полуавтономные функции, которые компенсируют собой отсутствие рамы и жесткой блокировки дифференциала.
В комплектации с двигателем 2,0 л мощностью 150 л.с. его можно купить по стоимости от 2,9 млн рублей.
Тройку замыкает Mercedes-Benz GLE. Его главное преимущество в сверхсовременной независимой на каждом из колес подвеске, позволяющей сохранять устойчивость в сложнейших ситуациях и легко преодолевать каменистую местность. Цена автомобиля начинается от 4,7 млн рублей.
Дополнили пятерку преодолевающий 600-миллиметровый брод Jaguar I-Pace (от 6,2 млн рублей) и BMW X5 2019 года (от 4,7 млн рублей) с системой полного привода xDrive.
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