Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что РФ грозят "гамбургские" санкции, если украинских моряков не отпустят.
"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно – их штампуют на потоке", – цитирует Захарову РБК.
Ранее с аналогичным требованием выступил НАТО, заявив, что Россия обязана исполнить решение международного трибунала ООН по морскому праву.
Комментарии
Довытрёпывались, тепер санкции будут. Интересно, а что измениться в случае отмены всех санкций? Есть какая-нибудь инструкция на этот счёт? Может это всё бутафория. Что измениться, например в жизни простых барнаульцев: 18 лет, 23 года, 30 лет, 36, 47, 55, 65, 77, 82 года, 90, 99 лет??? Интересно, правда???
26.05.2019 19:51
- гость -
Ну как что изменится?* Если щас санкции бы убрали, у нас полезли бы цены вверх, бенз подорожает, продукты подорожают, Ну все как обычно. Пусть лучше санкции уже будут! )))