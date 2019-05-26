Сергей Лазарев прокомментировал корреспонденту "Комсомольской правды" появившуюся в СМИ информацию о том, что в его семье родилась дочь.
По его словам, он впервые услышал о пополнении в семье из уст журналистов.
"Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах – дочь", – отреагировал певец.
Он пошутил, что пресса как всегда знает все о жизни артистов лучше, чем они сами.
"Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни", – развеял слух исполнитель.
При этом СМИ утверждают, что Лазарев может держать в тайне появление еще одного ребенка, припоминая прошлый раз, когда он два года скрывал информацию о рождении сына.
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