Автомобильный портал drivenn.ru подобрал три наиболее надежные подержанные модели иномарок, которые можно приобрести по цене до 100 тысяч рублей.
Трио потенциальных покупок с наименьшими дальнейшими тратами, по оценке издания, составили Chevrolet Lanos, Daewoo Matiz и Honda Civic.
Chevrolet Lanos подойдет для тех, кто готов примириться не с самым ярким внешним видом и "спартанскими" условиями в салоне (из удобств разве что кондиционер). Взамен модель предложит надежность в эксплуатации и сравнительно приемлемый ценник по запчастям.
Daewoo Matiz стоит рассмотреть людям, не страдающим "клаустрофобией". Свои малые размеры модель с лихвой компенсирует экономичностью и ремонтопригодностью.
Honda Civic пятого поколения отличает надежность и дешевизна обслуживания. Но покупателям придется смириться, что купленный за сумму до 100 тысяч рублей автомобиль потребует, скорее всего, ремонта подвески и двигателя.
Комментарии
чиво? до 1000тыс? давно на дроме были?
особенно сivic за 100 тыс блещет надежностью.....
Статья бред. До 100к посмотрите Амик цены на дроме, Неприятно они вас удивят. А статья не стоит ломаного гроша. Дизлайк. Оцениваю как рекламу, так как не согласен ни с ценой ни с надежностью.