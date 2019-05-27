Кличко осмотрел стеклянный мост в Киеве, треснувший на второй день

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия, пишут "Известия".
На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб. Кличко осматривает треснутое стекло.
"Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Рассматривается версия того, что стреляли", – сказал Кличко.
На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка", открытом 25 мая, в воскресенье, 26 мая, образовались трещины. Известно, что поврежден был только верхний защитный слой стеклянных панелей. Поврежденные части пообещали заменить в ближайшее время.
Комментарии
молодцы. а в Барнауле сколько обещали, так и не сделали никакого надземного перехода возле ТЦ Европа, ни бетонного, ни стеклянного, ни пластмассового
Мост "устал", уже на 2-й день...
Рабинович стрельнул,стрельнул и промазал.
возникают трудности только у тех, кто что-то делает. если ничего не строить, то ничего и не треснет!
и у нас и у них умеют "строить"...
за миллиарды...