Школа не стала наказывать учеников за БДСМ-вечеринку во Владивостоке

Руководство школы во Владивостоке, где ученики провели скандальную костюмированную вечеринку, не стало наказывать выпускников, рассказала директор Галина Пугина, отметив, что все участники признали свою вину и принесли извинения, сообщает РИА "Новости".
"Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения", – сказала Пугина, отметив, что никого не отстранили от экзаменов, так как у школы никогда не было подобных мер.
Она подчеркнула, что школа не считает подобное поведение нормальным, а также осуждает решение молодых людей выложить видео в Сеть.
Также Пугина отметила, что сейчас ее и учителей больше волнует ситуация вокруг экзаменов, чтобы дети все сдали и получили аттестаты.
22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы и полицейскую форму с погонами.
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