Экономические убытки от конфликта с Россией оценили на Украине

Экс-глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, пишут "Известия".
Червоненко отметил, что через территорию Украины могли бы проходить поезда из Китая в Европу. Киев, таким образом, стал бы получать огромную прибыль, подчеркнул политик, добавив, что из-за конфликта с Москвой всю выгоду получает Беларусь.
"Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный (в марте 2014 года), но произошла революция", – сказал Червоненко.
Он уточнил, что на сегодняшний день "по украинской схеме" через Беларусь ходят 75 составов. По оценке бывшего министра, Киев от подобного "шелкового пути" при налаживании отношений с Москвой смог бы заработать до 30 млрд долларов.
Комментарии
Сами виноваты в конфликте.
Идите дальше на поводке у пендосов, и достигните ручки, с голоду начнете вымирать, а им это и нужно.
Золотые поезда получаются.
Какая-то сказочная калькуляция.
30 млрд долларов, ага...
27.05.2019 12:11
- гость -
Золотые поезда получаются.
Какая-то сказочная калькуляция.
30 млрд долларов, ага...
Так они их с Украины выпускать не планировали, видимо