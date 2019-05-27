Сын экс-сенатора Совфеда "употребил кокаин" и наехал на инспектора ДПС

В Москве задержан сын бывшего сенатора Совфеда от Амурской области Тимур Галлямов, который в воскресенье, 26 мая, сбил сотрудника ДПС, уходя от погони, сообщает Пятый канал.
Судя по видео, водитель действовал намеренно. "Сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на инспектора ДПС, после чего стал уходить от погони", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
Как удалось выяснить, в объяснительной записке водитель прокомментировал свое поведение так: "Употребил кокаин, а когда остановили инспекторы, испугался и решил скрыться".
40-летний сотрудник ДПС Михаил Лапшин сейчас находится в больнице, у него перелом голени. Тимур Галлямов и ранее попадался на превышении скорости.
Комментарии
Может теперь до них дойдет кого они защищают...
"...до них дойдет..."
если паренек из "элиты", то не дойдет! Пару дней назад по Вести 24 показывали, такой же (сын сити менеджера Чебоксар) в пьяном виде ударил офицера в дежурной части. И отделался 50 000 руб за моральный ушерб!
конкретно в той ситуации они граждан защищали. а кого должны были?
Победителей не судят
И отделался 50 000 руб за моральный ушерб!
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потом офицер вообще от денег отказался, простил пацана!
27.05.2019 11:59 Ага, конечно... дойдет))) Когда авто с номером серии АМР на Арбате насмерть сбил инспектора ДПС, то его друзья и коллеги прямо на месте помогали виновному, да еще и кидались на очевидцев, чтобы те не снимали на видео виновного, авто, номера машины и прочее... и это в то время, как друг и коллега мертвый валялся. Кстати, никто не в курсе, что там с водителем?)))
Единственный сын мэра, Серёжа Кривопалов,
На чёрном Porsche Cayenne летит на красный свет
С ночного Автопати под оксибутератом,
Без прав, без документов, в 17 юных лет