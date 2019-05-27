Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов победил в предварительном голосовании "Единой России" в городскую думу Барнаула, прошедшем в воскресенье, 26 мая, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Так, в столице края на счетные участки пришли 1193 жителя Железнодорожного района, где проводилось голосование. Явка составила 5,13%. По итогам подсчета голосов, победителем предварительного голосования с результатом 72,67% стал Иван Нифонтов.
Таким образом, Нифонтов представит партию на предстоящих довыборах депутата городской думы Барнаула по одномандатному избирательному округу №2. Также 26 мая в других муниципальных образованиях Алтайского края прошло предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов в депутаты различного уровня на выборы в единый день голосования 8 сентября.
В Бийске в предварительном голосовании по выбору кандидатов в депутаты гордумы победил экс-депутат этого законодательного органа Александр Казаков.
Иван Нифонтов неоднократно был замечен на различных политических мероприятиях, высказывался о поддержке президента страны. Любопытно, что накануне праймериз он выступил перед специальным "Цифровым десантом" в парке спорта Алексея Смертина. Мероприятие было приурочено к отключению края от аналогового телевидения, которое случится уже 3 июня. Иван Нифонтов вместе с губернатором Виктором Томенко приветствовали активистов, которые помогают в районах края пожилым людям устанавливать цифровые приставки.
Комментарии
Не, ну коле бывшие спортсмены эту партию пиарят - значится за нее голосовать, очевидно там самые достойные?!
Очередной представитель интертеймента подался в вершители судеб.
Вот не удивительно даже, сразу был уверен. Далеко ходить не надо можно посмотреть что сделал Валуев за 8 лет.
Вот не удивительно даже, сразу был уверен. Далеко ходить не надо можно посмотреть что сделал Валуев за 8 лет. - что сделал?
Позорище!