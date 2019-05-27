Масштабный покос травы начался в районах города Барнаула. Как сообщает пресс-служба мэрии, основной объем работ приходится на МУП "Горзеленхоз". В соответствии с муниципальным контрактом предприятие обеспечивает содержание газонов в парках и скверов общей площадью 9 млн квадратных метров. Ежедневно на покос травы выходят пять тракторов с роторными косилками, два мини-трактора и 16 человек с ручным инструментом. С 1 июня количество техники и людей, занятых в работах, будет увеличено. Среди крупных объектов, на которых кошение завершено или подходит к концу, – проспект Ленина, Змеиногорский и Павловский тракты, ул. Аванесова, Малахова.
Также в мае рабочие МБУ "Автодорстрой" приступили к покосу газонов вдоль городских дорог. На покос травы в 2019 году городской бюджет выделил дорожной службе 9,2 млн рублей. В весенне-летний период на эти деньги будут проведены работы на общей площади 5,8 млн квадратных метров.
На прошлой неделе триммеры работали на газонах вдоль проспекта Космонавтов, улиц А. Петрова, Взлетной, Энтузиастов, Титова, Цеховой, Аванесова, Малахова, Южного и Змеиногорского трактов.
Также в администрациях районов города на сезонные работы по кошению травы заключают контракты с подрядными организациями. Например, в Центральном районе газоны подстригают работники ООО "Транспортная строительная компания", в Индустриальном – ООО "Система Эксперт", ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ", ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление №4".
Комментарии
чем трава помешала, это же не газоны их стричь