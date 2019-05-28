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От Гарри Поттера до школы бизнеса: стартовал набор в уникальный летний лагерь

, ИА "Амител"
Лето - пора для приключений с новыми увлекательными знаниями. Центр науки и творчества "Уникум" подготовил интересную программу

Каждый ребенок обладает уникальными задатками. Ему подвластно невероятное творчество. Главное — не мешать развитию, предоставлять свободу творческой мысли и не пресекать на корню желание созидать.

Наверняка, вы уже не один раз представляли, кем станет ваш ребенок, когда вырастет. Прелесть заключается в том, что предположить это весьма сложно — перед маленьким человеком открыты все горизонты, и то, по какому направлению он пойдет, должно быть только его выбором. Главное для родителей — приложить максимальные усилия для взращивания "плодородного зерна".

За окном — долгожданное лето, позади — непростая и для детей, и для их взрослых школьная пора. Хочется отдыха. Но насыщенного и активного. Так почему бы не обеспечить детям такое времяпровождения, в котором будет весело и познавательно? Которое будет насыщенно новым общением и яркими событиями? 

Центр науки и творчества "Уникум" организовал для ваших детей незабываемое лето 2019 года. На базе клуба начинает свою работу летний детский лагерь с весьма насыщенной программой. Каждая уникальная смена посвящена разным тематикам и направлениям:

  • 3 июня — 17 июня — "Орел и Решка — большое приключение"

  • 5 июня  - 19 июня — ШКОЛА БИЗНЕСА

  • 19 июня- 2 июля — "Гарри Поттер — школа магии и волшебства"

  •  24 июня – 5 июля — "ШКОЛА БИЗНЕСА"

  • 4 июля — 17 июля — "Джуманджи"

Что же ждет ваших детей? Насыщенная программа с опытными инструкторами и практически постоянным пребыванием на свежем воздухе:

- ежедневные познавательные занятия по направлениям: видеоблогинг, робототехника, мультипликация, актерское мастерство, психологические тренинги;

- увлекательные экскурсии - дети выступают съемочной командой, где у каждого своя роль — оператора, ведущего или режиссера;

- творческие мастер-классы - сделаем робота и индийские амулеты, проведем 20 научных экспериментов и создадим настоящие дневники путешественников;

- захватывающие квесты;

- мастер-классы по актерскому мастерству и занятия для выработки красивого тембра голоса;

- и, конечно же, вкусные и полезные обеды.

 

Узнать все подробности можно по телефону: 8 (3852) 39-08-33.

Центр науки и творчества "Уникум"
г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а
пр. Комсомольский, 80в
Телефон: 8 (3852) 39-08-33
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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