Жительница города Бийска стала жертвой мошенников после того, как перевела 1,4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в 2018 году 57-летняя женщина заказала через интернет пищевую добавку.
В конце марта ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил, что приобретенная продукция оказалась некачественной и бийчанке полагается компенсация в размере десяти миллионов рублей. Однако для их получения необходимо перевести около четырех тысяч рублей за оформление искового заявления. Далее злоумышленники сообщили, что интересы потерпевшей в суде будет представлять бесплатный адвокат. Но его услуги в итоге обошлись почти в 50 тысяч рублей. На этом условия для получения потенциальных миллионов не закончились. В общей сложности за якобы прохождение медицинского освидетельствования, обналичивание компенсации, страховку и услуги инкассаторов бийчанка перевела на чужие счета 1 400 000 рублей.
Только спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Комментарии
КАК они узнаЮт, у кого есть деньги?!
А вообще, в 57 лет так лохануться
Без лоха и жизнь плоха.
так называемые "холодные звонки" из 1000 звонков 1 в точку
Молодцы!! Всё правильно сделали. Ей не нужны деньги, а появились они у неё явно по недоразумению. Обычная коммуняцкая жадность.