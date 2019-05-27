Госинспекция Алтайского края сообщила о резком падении спроса на новостройки. Как говорится в ведомстве, по состоянию на первый квартал 2019 года количество заключенных договоров снизилось на 27% по сравнению с предыдущим периодом (IV квартал 2018 года).
На сайте Госинспекции края отмечается, что за январь – март этого года было заключено 1 994 договора, в октябре – декабре 2018 года насчитывалось 2741 соглашение.
По данным ведомства, это выяснилось в результате анализа отчетов застройщиков за I квартал 2019 года. Такие документы представили 54 компании. Две из них впервые работают на рынке. Речь идет о ООО "СЗ "ДСК" (г. Барнаул, ул. 65 лет Победы, 10), ООО "БетонСтройСервис" (г. Барнаул, ул. Полярная, 48).
По состоянию на 31 марта 2019 года у застройщиков сохранялись обязательства по исполнению 10 307 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 22,881 млрд рублей, что на 9% больше аналогичных показателей прошлого периода (9015 договоров, сумма обязательств по ним – 17,873 млрд рублей).
Отметим, что отчитались о своей деятельности в I квартале 2019 года 54 застройщика – участники рынка долевого строительства. Документы представлены по 113 объектам капитального строительства, из них 9 новых объектов, 9 объектов введены в эксплуатацию, по 19 объектам застройщиками осуществлялась передача, 2 объекта строятся ЖСК.
Сейчас специалисты проверяют полноту и достоверность сведений, включенных застройщиками в отчетности, а также анализируют финансовую составляющую их деятельности.
Комментарии
факторов для этого много, в том числе и качество нового жилья - отвратительное. эти дома рассыпятся быстрее, чем хрущевки