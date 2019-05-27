Землетрясение магнитудой 3 произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Республике Алтай. Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", подземный толчок зафиксирован в 234 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:15 мск в воскресенье, 26 мая, имел координаты 50.11 градуса северной широты и 87.73 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре – 3,4 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.
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