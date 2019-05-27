Торговые сети могут обязать выкупать у россиян бутылки за 5-7 рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил возобновить практику сдачи бутылок в магазин, пишут "Известия" со ссылкой на план реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год.
Соответствующий вопрос поставлен Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития. Ввести обязательный прием тары предложили депутаты Госдумы.
Как рассказал Олег Нилов, сейчас экологическая проблема номер один – это высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки: стоимость одной бутылки может составить 5-7 рублей.
Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. По его словам, важно стимулировать население к раздельному сбору мусора, сделав возврат тары в сети платным, чтобы люди несли пустые бутылки обратно.
Комментарии
Как медленно доходит все до нас!!!! тормоза бл в думе. когда весь мир так живет, мы ДУМАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММ....да, ребятушки, за просто так никто этого делать не будет, а вот даже за рублЬ!!!!! начнут собирать и сдавать