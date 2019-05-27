Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона.
Причина госпитализации не уточняется. Сегодня, 27 мая, Левченко должен был вылететь в командировку в Москву.
Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич факт госпитализации не подтвердила, сославшись на недостаток информации, сообщает Пятый канал.
По неподтвержденным данным, у Левченко выявлена тяжелая форма пневмонии, сообщает babr24.com. В связи с возникшими осложнениями приятно решение о госпитализации.
Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года, ему 65 лет.
Комментарии
Это жжж неспроста...
За все приходиться платить! Расстрелял невинное животное, ещё и спящее... позор!!! Люди, помните, за все свои действия, слова и даже мысли, рано или поздно придётся ответить.
старый и больной -на пенсию!
27.05.2019 14:25
Гость
Сколько комариков убил? это же невинные создания. самки пьют кровь чтобы продолжить род. а ты убиваешь женщин и их потомство за то что они тебя немножко кусь.