СК начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следователи начали проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24", сообщает РИА "Новости".
"Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", – рассказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что Зайцев напал на журналиста в своем рабочем кабинете во время съемки программы "Дежурная часть".
Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей. Также Зайцева спросили, почему его адвокату была отдана муниципальная земля, которую теперь тот сдает в аренду администрации района.
Действия главы района в отношении журналиста оценит комиссия "Единой России" по этике, заверил заместитель секретаря генерального совета ЕР Евгений Ревенко и принес извинения от лица партии.
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